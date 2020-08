Liga szkocka. przełożony mecz Aberdeen z St. Johnstone z powodu koronawirusa

Sobotni mecz 2. kolejki szkockiej ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Aberdeen a St. Johnstone został przełożony z powodu koronawirusa. W czwartek ośmiu zawodników tego pierwszego zespołu zostało skierowanych na domową izolację.

Wszyscy w sobotę widziani byli w jednym z pubów, co rozzłościło premier Szkocji Nicolę Sturgeon. Szefowa rządu uznała, że złamali oni warunki porozumienia zawartego między władzami a środowiskiem piłkarskim, na mocy którego w ogóle możliwy był powrót do rywalizacji w ekstraklasie w ubiegłym tygodniu.

"Tu chodzi nie tylko o wykraczanie poza sportowe +bańki+. Znani piłkarze w barze w centrum miasta dodatkowo przyciągają tłumy. Szkocki rząd skontaktuje się z trenerami i kapitanami wszystkich klubów, aby przypomnieć, jak istotne jest trzymanie się założeń. Staram się być dyplomatyczna, ale jestem wściekła z powodu tej sytuacji. To się nie powinno wydarzyć" - powiedziała Sturgeon.

Poprzedni sezon nie został dokończony z powodu pandemii. Nowy wystartował w miniony weekend. W niedzielę Celtic pokonał u siebie Hamilton Academical 5:1, a swoją pierwszą bramkę w barwach klubu z Glasgow strzelił Patryk Klimala.

"Decyzja o powrocie profesjonalnego sportu nie była łatwa. Było wiele powodów do niepokoju. Ale daliśmy zielone światło, bo włożono wiele pracy w stworzenie modelu postępowania. Jeśli nie będziemy się go trzymać, to umowa zostanie zerwana. Miejmy nadzieję, że to będzie lekcja dla wszystkich" - dodała Sturgeon.

