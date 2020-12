Po 27 meczach bez porażki, piłkarze Rangers FC ulegli St. Mirren 2-3 w ćwierćfinale Pucharu Ligi Szkockiej. Zwycięstwo zapewnił Conor McCarthy (90+2). W półfinale rywalem będzie drużyny Livingston.

Ekipa Rangers prowadziła 1-0 od 7. minuty po golu Connora Goldsona, potem przegrywała 1-2 (trafienia Jamiego McGratha, jedno z karnego), lecz w 88. minucie za sprawą Stevena Davisa doprowadziła do remisu. Niedługo później awans gospodarzom zapewnił McCarthy.

To niepowodzenia oznacza zakończenie wspaniałej serii 27 gier bez porażki Rangers FC - 23 wygrane i cztery remisy we wszystkich rozgrywkach.

Poprzednio szkocki zespół przegrał 6 sierpnia z Bayerem Leverkusen 0-1 w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy.

W obecnej edycji LE podopieczni trenera Stevena Gerrarda rywalizowali w grupie m.in. z Lechem - 29 października triumfowali 1-0 w Glasgow i 10 grudnia 2-0 w Poznaniu. W 1/16 finału Rangers FC zagra z FC Antwerp.

W lidze szkockiej zespół Rangers FC jest liderem - 47 punktów w 17 meczach. O 13 "oczek" wyprzedza Celtic Glasgow, który rozegrał 15 spotkań.

giel/ sab/

Zdjęcie Trener Rangers FC Steven Gerrard / Jakub Kaczmarczyk / PAP

