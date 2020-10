Rangersi pokonali Celtic 2-0 w legendarnych derach Glasgow! W spotkaniu po raz pierwszy od samego początku wystąpił polski napastnik Patryk Klimala, jednak nie zdołał zdobyć bramki.

Piłkarze Stevana Gerrarda wygrali również poprzednie "Old Firm Derby". Rangersi dziś ponownie nie dali szans lokalnemu rywalowi i wyszli na prowadzenie już w 9. minucie meczu. James Tavernier posłał piłkę z rzutu wolnego, a Connor Goldson wepchnął ją do bramki.



Kolejny gol padł na początku drugiej połowy. Po składnej akcji gości futbolówkę w stronę bramki uderzył Goldson. Została ona co prawda zatrzymana przez defensorów, jednak byli bezradni wobec dobitki piłkarza.



Patryk Klimala pojawił się na boisku od pierwszej minuty, lecz nie zdołał umieścić piłki w siatce. Polski napastnik opuścił je natomiast w 67. minucie.



11. kolejka Szkocja - Premiership

2020-10-17 13:30 | Stadion: Celtic Park | Arbiter: John Beaton Celtic Glasgow Rangers FC 0 2 DO PRZERWY 0-1 C. Goldson 9',54'

0 2 Celtic Glasgow Rangers FC Barkas Welsh Vassbakk Ajer Duffy Agyekum Brown Laxalt Suárez McGregor Ntcham Klimala Elyounoussi McGregor Tavernier Goldson 2 Helander Barišić Nathaniel Kamara Davis Barker Morelos Aviléz Kent SKŁADY Celtic Glasgow Rangers FC Vasilis Cornelius Barkas Allan James McGregor 84′ 84′ Stephen Welsh James Henry Tavernier Kristoffer Vassbakk Ajer 9′, 54′ 9′, 54′ Connor Lambert Goldson 85′ 85′ Shane Duffy Filip Viktor Helander Jeremie Agyekum Frimpong Borna Barišić 61′ 61′ Scott Brown 60′ 60′ 90′ 90′ Scott Nathaniel Arfield 84′ 84′ Diego Sebastián Laxalt Suárez Glen Adjei Kamara Callum William McGregor Steven Davis 67′ 67′ Jules Olivier Ntcham 62′ 62′ Brandon Lee Colin Barker 67′ 67′ Patryk Klimala 85′ 85′ 86′ 86′ Alfredo José Morelos Aviléz 56′ 56′ Mohamed Amine Elyounoussi Ryan Kent REZERWOWI Scott Bain Jonathan Peter McLaughlin Anthony Ralston Leon Aderemi Balogun 84′ 84′ Greg John Taylor Calvin Bassey Ughelumba Ewan Henderson 90′ 90′ Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo 67′ 67′ Tomas Petar Rogić Ianis Hagi Ismaila Wafougossani Soro 62′ 62′ Ryan Jack 84′ 84′ David Turnbull Jermain Defoe 56′ 56′ Albian Afrim Ajeti 86′ 86′ Cédric Jan Itten 67′ 67′ Leigh Griffiths Jordan Lewis Jones

STATYSTYKI Celtic Glasgow Rangers FC 0 2 Posiadanie piłki 56,5% 43,5% Strzały 1 9 Rzuty rożne 1 5 Faule 13 18 Spalone 3 1