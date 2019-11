Wielu zarzucało mu słabe statystyki, teraz odpowiedział w najlepszy możliwy sposób! Sebastian Szymański, bo o nim mowa, pokonał bramkarza Rubina Kazań, zdobywając swoją premierową bramkę dla Dynama Moskwa.

Szymański trafił do Rosji z Legii Warszawa latem tego roku, za 5,5 miliona euro (plus 1,5 miliona euro zmiennych). Polak od początku sezonu był podstawowym zawodnikiem Dynama, lecz ciągle czekał na swoje pierwsze trafienie - do tej pory zanotował tylko jedną asystę, w starciu z FK Soczi.

W meczu 16. kolejki ligi rosyjskiej Szymański w końcu wpisał się na listę strzelców. W 23. minucie spotkania z Rubinem Kazań, Polak otrzymał dobre, prostopadłe podanie w pole karne, minął wychodzącego z bramki golkipera i posłał piłkę do siatki. Był to jedyny gol w tym spotkaniu.



Ostatnie kilka tygodni to dla Szymańskiego niezwykle dobry czas. W październiku 20-latek zadebiutował w pierwszym składzie seniorskiej reprezentacji Polski, a później otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza miesiąca w swoim klubie. Teraz jest na dobrej drodze, by powalczyć o kolejne takie wyróżnienie.

Szymański idzie śladem Grzegorza Krychowiaka, stając się kolejnym Polakiem, który wyróżnia się na rosyjskich boiskach.

Po 16 kolejkach Dynamo ma na koncie 18 punktów i znajduje się tuż nad strefą spadkową.



TB



