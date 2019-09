W meczu na szczycie rosyjskiej ekstraklasy Lokomotiw Moskwa wygrał z Zenitem Petersburg 1-0. Kolejną bramkę zdobył Grzegorz Krychowiak.

Polski pomocnik trafił do notesu arbitra po raz pierwszy w 20. minucie, kiedy obejrzał żółty kartonik za zbyt ostry faul. Tuż po zmianie stron Krychowiak zrobił jednak to, co w tym sezonie wychodzi mu najlepiej - zdobył gola!

Nasz reprezentant popisał się niezwykle celnym, płaskim strzałem z dystansu. Jego uderzenie nie było wprawdzie bardzo silne, za to zabójczo skuteczne i dało ekipie Lokomotiwu prowadzenie.

Zenit nie zdołał już doprowadzić do wyrównania, choć piłkę do siatki Lokomotiwu posłał w 93. minucie Robert Mak. Jego radość nie trwała jednak długo. Po interwencji VAR-u gol nie został uznany.

Po 11 rozegranych meczach Lokomotiw, Zenit oraz FK Rostów znajdują się na czele tabeli. Wszystkie te kluby zgromadziły dotąd 23 punkty.

Dla Krychowiaka było to już szóste trafienie w tym sezonie! Polak pięć razy pokonywał bramkarzy w meczach ligowych, dokładając do tego jedno trafienie w Lidze Mistrzów. 31-latek zanotował także trzy ostatnie podania - dwa w lidze, jedno w Superpucharze Rosji. Już teraz jest to najlepszy sezon naszego pomocnika pod względem strzelonych bramek, a przecież mamy dopiero wrzesień. Krychowiak przechodzi w tej kampanii samego siebie!

11. kolejka Rosja - Premier League

2019-09-28 18:00 | Stadion: RZD Arena | Arbiter: M. Vilkov Lokomotiw Moskwa Zenit Sankt Petersburg 1 0 DO PRZERWY 0-0 G. Krychowiak 48'