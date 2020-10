Grzegorz Krychowiak bohaterem Lokomotiwu Moskwa! Polski pomocnik zdobył jedyną bramkę w meczu sobotnim meczu z FK Ufa. W wyjściowym składzie stołecznej ekipy znalazł się także Maciej Rybus.

Polscy piłkarze Lokomotiwu wrócili do Rosji po przerwie reprezentacyjnej w kiepskich humorach.

Maciej Rybus w wyniku zakażenia koronawirusem nie mógł wystąpić w żadnych z trzech spotkań, a Grzegorz Krychowiak został przez wielu uznany jednym z największych przegranych październikowego zgrupowania.

Obaj jednak znaleźli się w wyjściowym składzie Lokomotiwu na mecz z FK Ufa, a "Krycha" zdołał nawet zapewnić swojej drużynie zwycięstwo.

30-latek strzelił gola w dość kuriozalnych okolicznościach. Ze Luis wykorzystał błąd golkipera, który źle przyjmował piłkę we własnym polu karnym i podał do Krychowiaka. Polak dopełnił formalności, uderzając na pustą bramkę. To wystarczyło, by Lokomotiw dopisał do swojego konta kolejne trzy punkty.

Reprezentant Polski został także wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania.



