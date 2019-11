Liga rosyjska. Krychowiak spowodował rzut karny, remis Lokomotiwu

W 15. kolejce rosyjskiej Premier Ligi wystąpiło trzech Polaków. Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus rozegrali całe spotkanie w barwach Lokomotiwu Moskwa. 90 minut na boisku przebywał też Sebastian Szymański.

Lokomotiw mierzył się z FK Ufa. Drużyna z Moskwy objęła prowadzenie w 60. minucie. Po rzucie rożnym do siatki trafił Eder. 11 minut później, w polu karnym, poważną wpadkę zaliczył Krychowiak. Przy próbie wybicia piłki, nie trafił w nią i sfaulował rywala, za co został ukarany żółtą kartką. Rzut karny pewnie wykorzystał Lovro Bizjak. Była to decydująca bramka w tym spotkaniu i mecz zakończyl się remisem 1-1.

Maciej Rybus zagrał na lewej stronie obrony Lokomotiwu, ale niczym się nie wyróżnił. Podobnie, jak Sebastian Szymański. Jego Dynamo Moskwa, kończyło w dziesiątkę, ale zdołało zremisować 1-1 z Achmatem Grozny. W doliczonym czasie gry, bramkę zdobył Iwan Ordec. Wcześniej, dla Achmatu, z karnego, trafił Andres Ponce. Damian Szymański, występujący w drużynie z Groznego, cały mecz spędził na ławce.

Lokomotiw nie wykorzystał szansy na objęcie prowadzenia w lidze. Podopieczni Jurija Siemina są wiceliderami i tracą dwa punkty do Zenitu Sankt Petersburg. Dynamo jest 13., a Achmat 14.



