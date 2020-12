Liga rosyjska. Klęska zespołu Grzegorza Krychowiaka. Polak winowajcą przy utracie bramki

Lokomotiw Moskwa przegrał w Krasnodarze z tamtejszym FK 0-5 (0-2) w niedzielnym meczu ligi rosyjskiej. Słaby występ zanotował Grzegorz Krychowiak, który już w 5. minucie popełnił błąd na wagę utraty bramki.

18. kolejka Rosja - Premier League

2020-12-13 14:30 | Stadion: Stadion FK Krasnodar | Arbiter: Vladimir Moskalev FK Krasnodar Lokomotiw Moskwa 5 0 DO PRZERWY 2-0 V. Claesson 5' R. Cabella 11' M. Berg 75',84' M. Suleymanov 80'

To gospodarze wydawali się być faworytem pojedynku, lecz mająca swoje ambicje ekipa "Krychy" przy odrobinie szczęścia mogła wierzyć w korzystny dla siebie rezultat. Niestety, z marzeniami pożegnać musiała się już po pierwszym kwadransie gry, a polski pomocnik miał w tym swój niemały udział.

W 5. minucie, przy próbie wyprowadzenia piłki z własnego pola karnego kadrowicz Jerzego Brzęczka dograł wprost do stojącego na szesnastym metrze Viktora Claesona. Szwed nie zmarnował prezentu, pewnym strzałem dając swojej drużynie prowadzenie. Sześć minut później było już 2-0 dla Krasnodaru, tym razem po trafieniu Remiego Cabelli. Na kolejne trafienia musieliśmy poczekać do końcówki spotkania. W 75. minucie po raz trzeci dla Krasnodaru trafił Marcus Berg, a dziewięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry przyjezdnych na łopatki położył Magomed Sulejmanow. To nie był jednak koniec strzeleckich popisów gospodarzy, gdyż wynik ustalił drugi gol Berga, strzelony w 85. minucie.



Krychowiak i inny Polak, Maciej Rybus zaliczyli w tym meczu pełne 90 minut. Drugi z wymienionych ukarany został żółtą kartką.



Lokomotiw po 18 seriach gier ma w dorobku 28 punktów. Do prowadzącego Zenitu traci 10 "oczek".



(TC)





5 0 FK Krasnodar Lokomotiw Moskwa Guilherme Zhivoglyadov Ćorluka Rajković Rybus Ignatjev Magkeev Krychowiak Rybchinskiy Éder Miranchuk Gorodov Smolnikov Martynovich Sorokin Ramírez Zambrano Olsson Ionov Claesson Gazinskiy Cabella Berg 2 SKŁADY FK Krasnodar Lokomotiw Moskwa Evgeni Gorodov . Guilherme Igor Smolnikow Dmitri Zhivoglyadov Aleksandr Martynowicz 78′ 78′ Vedran Czorluka 52′ 52′ Egor Sorokin 38′ 38′ Slobodan Rajković 82′ 82′ Cristian Leonel Ramírez Zambrano 70′ 70′ Maciej Rybus 90′ 90′ Kristoffer Olsson 46′ 46′ Władisław Ignatjew 61′ 61′ Aleksiej Jonow 73′ 73′ Stanislav Magkeev 5′ 5′ 59′ 59′ 82′ 82′ Viktor Claesson Grzegorz Krychowiak 64′ 64′ Jurij Gazinski Dmitri Rybchinskiy 11′ 11′ 65′ 65′ Remy Cabella Antonio Eder 75′, 84′ 75′, 84′ Marcus Berg 44′ (k.) 44′ (k.) Anton Miranczuk REZERWOWI Denis Adamov Anton Koczenkow 82′ 82′ Evgeni Chernov Andrey Savin Vyacheslav Litvinov Artur Cherny Aleksandr Chernikov Vitali Lystsov Ruslan Kambolov Ilya Petukhov 82′ 82′ Eduard Spertsyan Aleksandr Siljanov 64′ 64′ Tonny Emilio Trindade de Vilhena 73′ 73′ Nikita Iosifov Daniil Utkin 46′ 46′ Daniil Kulikov 61′ 61′ Wanderson Maciel Sousa Campos Nikolay Titkov Evgeni Markov Mikhail Ageev 65′ 65′ 80′ 80′ Magomed-Shapi Suleymanov François Kamano Ivan Galanin

STATYSTYKI FK Krasnodar Lokomotiw Moskwa 5 0 Posiadanie piłki 54,6% 45,4% Strzały 20 10 Strzały na bramkę 16 5 Rzuty rożne 1 4 Faule 16 14 Spalone 6 1

