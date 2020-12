Grzegorz Krychowiak w ostatnim meczu ligowym Lokomotiwu Moskwa, przegranym 0-5 z FK Krasnodar, zaliczył fatalny występ. Były reprezentant Rosji Aleksandr Borodiuk uważa, że za swoją grę, a szczególnie zachowanie przy pierwszej straconej bramce, powinien zostać surowo ukarany.

Lokomotiw nie jechał do Rostowa pełen nadziei na zwycięstwo, lecz to, co spotkało podopiecznych Marko Nikolicia, było dla nich prawdziwym koszmarem.



Już w 5. minucie stracili oni pierwszego gola po gigantycznym błędzie Krychowiaka, który wyłożył piłkę wprost pod nogi Viktora Claessona, który nie zmarnował prezentu. Później gospodarze meczu wyprowadzili jeszcze cztery ciosy, ostatecznie wygrywając niezwykle efektownie.

Po spotkaniu reprezentanta Polski otwarcie krytykował były zawodnik, Aleksandr Borodiuk, domagając się dla niego surowej kary.

- Nawet dzieci nie popełniają takich błędów jak Corluka czy Krychowiak - mówił w trakcie programu "Wszyscy na mecz" sugerując, że odebranie np. dwumiesięcznej pensji z pewnością skłoni piłkarzy do tego, by dawać z siebie nieco więcej.



Lokomotiw zajmuje aktualnie w tabeli rosyjskiej ligi siódme miejsce, mając w dorobku 28 punktów. Liderem jest Zenit, który ma ich w dorobku o dziesięć więcej.

