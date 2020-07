Liga rosyjska. Grzegorz Krychowiak nominowany do nagrody piłkarza roku w Lokomotiwie Moskwa

Grzegorz Krychowiak może zostać piłkarzem roku w Lokomotiwie Moskwa! Polak walczy o to wyróżnienie z Aleksiejem Miranczukiem, a o ostatecznym wyniku rywalizacji zadecyduję kibice w głosowaniu na oficjalnej stronie internetowej klubu.

W lipcu Krychowiak znalazł się w jedenastce sezonu rosyjskiej ekstraklasy , lecz wciąż może zdobyć kolejne indywidualne wyróżnienie.

Polak rywalizuje z Aleksiejem Miranczukiem o tytuł najlepszego piłkarza swojej drużyny w kampanii 2019/20.

Krychowiak ma za sobą kapitalny sezon. W 33 spotkaniach zanotował pięć asyst i zdobył 10 bramek, z czego aż dziewięć w okresie od sierpnia do listopada.

Statystyki Rosjanina są jeszcze bardziej okazałe - w 32 meczach 16-krotnie trafiał do siatki i dołożył do tego pięć asyst. Nie oznacza to jednak, że 24-latek jest faworytem w bitwie na głosy kibiców.