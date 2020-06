Wicelider rosyjskiej ekstraklasy Lokomotiw Moskwa, którego piłkarzami są Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, postanowił poddać się izolacji w swoim centrum treningowym w Bakowce. Decyzję podjęto w związku z obawą o zakażenia koronawirusem.

"Zawodnicy i sztab trenerski Lokomotiwu przenieśli się do bazy w Bakowce, gdzie będą odizolowani. Decyzja podyktowana jest rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w innych klubach ekstraklasy" - napisano na koncie stołecznego zespołu na Twitterze.

Rozgrywki w Rosji zostały wznowione po trzymiesięcznej przerwie 19 czerwca. Dwa dni później Lokomotiw wygrał u siebie z Orenburgiem 1:0, obaj Polacy byli w wyjściowym składzie. W sobotę jego rywalem ma być Rubin Kazań.

"Walczymy o najwyższe lokaty i awans do Ligi Mistrzów. Nie możemy sobie pozwolić na żadne ryzyko" - powiedział kapitan i bramkarz Lokomotiwu Guilherme, cytowany w komunikacie.

W maju pozytywne wyniki badań na koronawirusa miało pięciu zawodników moskiewskiego klubu, ale w tym gronie nie było Polaków. Zakażony jest natomiast m.in. Sebastian Szymański z Dynama Moskwa.

Po 23 kolejkach Lokomotiw ma 44 punkty i traci dziewięć do prowadzącego w tabeli Zenita Sankt Petersburg. Trzecie miejsce z dorobkiem 41 pkt zajmuje FK Krasnodar, który ma jednak rozegrany o jeden mecz mniej.



