Sebastian Szymański, zawodnik Dynama Moskwa, w niedzielnym meczu ligi rosyjskiej został usunięty z boiska. Dla reprezentanta Polski to pierwsza czerwona kartka w seniorskiej karierze.

Udział Szymańskiego w domowym meczu z Urałem Jekaterynburg zakończył się w 56. minucie. Obejrzał wtedy drugą żółtą kartkę. Pierwszą otrzymał tuż przed przerwą.

Kiedy Polak opuszczał murawę, utrzymywał się rezultat 1-1. Mimo gry w osłabieniu Dynamo zdołało wyjść na prowadzenie, ale spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 2-2.

Sebastian Szymański po raz pierwszy z czerwoną kartką

Dla 21 letniego zawodnika to pierwsza czerwona kartka w seniorskiej przygodzie z piłką. Przed przeprowadzką do Rosji przez cztery sezony grał w Legii Warszawa, w tym trzy lata w Ekstraklasie. W sumie uzbierał wówczas 10 żółtych kartek.



Tyle samo napomnień zebrał w bieżącym sezonie jako zawodnik Dynama. Do tej pory zaliczył 27 gier na wszystkich frontach, zdobył bramkę i był autorem sześciu asyst.

W tabeli moskwianie zajmują szóste miejsce i tracą 11 punktów do liderującego Zenita St. Petersburg.

Szymański wziął udział w marcowym zgrupowaniu drużyny narodowej. Znalazł się w wyjściowym składzie na wyjazdowy mecz z Węgrami (3-3), który był selekcjonerskim debiutem Paulo Sousy. Rozegrał 59 minut.





Zdjęcie Sebastian Szymański w barwach Dynama Moskwa / Newspix