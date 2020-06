Prezes Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej (FPF) Fernando Gomes wezwał w sobotę rząd Portugalii do podjęcia działań przez służby w związku z atakami na piłkarzy Benfiki Lizbona. Doszło do nich po zremisowanym bezbramkowo w czwartek meczu z zespołem CD Tondela.

"Świat piłki nożnej potrzebuje waszej interwencji, aby futbol mógł powrócić w pełni na stadiony" - napisał we wniosku do rządu Antonia Costy szef FPF.

W nocy z czwartku na piątek grupa pseudokibiców ze stolicy obrzuciła kamieniami autokar, którym podróżował zespół Benfiki do centrum treningowego klubu w podlizbońskim Seixal. W efekcie zdarzenia rannych zostało dwóch graczy, których okaleczyły odłamki szkła.



Po pierwszym meczu rozgrywanym na własnym stadionie przez "Orły", po wznowieniu rozgrywek piłkarskich w Portugalii przerwanych z powodu epidemii koronawirusa, grupa kibiców udała się pod domy kilku zawodników oraz działaczy klubu, dokonując aktów wandalizmu.



Według portugalskich mediów w piątek doniesienia na policję w związku z pogróżkami oraz wandalizmem zgłosili piłkarze Rafa i Pizzi, a także trener stołecznego zespołu Bruno Lage.



Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że za aktami agresji przeciwko drużynie Benfiki stoi grupa pseudokibiców z fanklubu "No Name Boys".



Benfica Lizbona prowadzi w tabeli pierwszej ligi Portugalii z 60 pkt. Taki sam dorobek ma drugie w klasyfikacji FC Porto, które ustępuje stołecznemu zespołowi różnicą bramek.