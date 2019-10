Ma już swoje hotele, linię ubrań, pomniki, a teraz jego imieniem może zostać nazwany stadion Sportingu! Właśnie w taki sposób lizboński klub chce wyróżnić Cristiana Ronalda, który wypłynął na szerokie wody światowego futbolu z ekipy "Lwów".

Obecnie obiekt w stolicy Portugalii nosi imię założyciela klubu, którym był Jose Alvalade. To już niedługo może się jednak zmienić, o czym otwarcie powiedział prezes Sportingu Federico Varandas w rozmowie z dziennikarzem "Tuttosport".

- To pomysł którego nie odrzucamy i z którego bylibyśmy dumni. Cristiano zawsze był, jest i będzie jednym z największych symboli w historii klubu. Jesteśmy zaszczyceni, że łączy się nas z Ronaldem, że jego imię kroczy nierozłącznie ze Sportingiem - mówił Varandas.

Ronaldo zagrał jedynie 30 spotkań w dorosłej drużynie lizbońskiego klubu. Wystarczyło to jednak, by zapisał się w jego historii, zwłaszcza ze względu na swoje późniejsze dokonania. Być może niedługo zostanie za to nagrodzony, a kibice nie będą już tłumnie przybywać na Estadio Jose Alvalade, lecz na obiekt nazwany CR7 Arena lub Cristiano Ronaldo Arena.

