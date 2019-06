Piłkarze reprezentacji Szwajcarii wierzą w triumf w turnieju finałowym pierwszej edycji Ligi Narodów UEFA. - To byłby historyczny moment - przyznał przed imprezą w Portugalii Granit Xhaka. Dla Helwetów byłoby to w ogóle pierwsze oficjalne trofeum w historii.

W półfinale Szwajcaria zagra w środę w Porto z gospodarzem Final Four, a dzień później Holandia zmierzy się w Guimaraes z Anglią. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę (9 czerwca) - odpowiednio w Porto i Guimaraes.

Szwajcaria jest jedynym uczestnikiem finałowej imprezy, który nie zdobył wcześniej mistrzostwa Europy (Holandia w 1988, Portugalia w 2016 roku) lub mistrzostwa świata (Anglia w 1966).

- Jesteśmy tutaj, aby walczyć z najlepszymi. Nie możemy się doczekać, aby zagrać przeciwko nim, nie tylko przeciwko Cristiano Ronaldo. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy - zapowiedział Xhaka, występujący na co dzień w Arsenalu Londyn.

- Wygrywając, bylibyśmy pierwszym zespołem, który triumfował w Lidze Narodów. To byłby historyczny moment. Tytuł jest ważny dla piłkarzy, dla kraju. Jesteśmy bardzo blisko. Gramy w półfinale i chcemy iść do finału, wszystko jest otwarte - dodał.

Półfinałowy rywal Szwajcarów wzmocni Ronaldo. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy świata odpoczywał jesienią od występów w reprezentacji, a wiosną wrócił do kadry.

- Graliśmy dwukrotnie przeciwko Portugalii w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Raz Ronaldo nie wystąpił, a za drugim razem zagrał. Widzieliśmy, że jest naprawdę wartością dodaną. Ale portugalski zespół nie zależy od jednego piłkarza. Istnieje jako zespół, trener Fernando Santos wykonał świetną robotę w ostatnich latach - powiedział trener Szwajcarów Vladimir Petković.

Polacy w pierwszej edycji Ligi Narodów występowali w najwyższej dywizji. W grupie 3. zajęli ostatnie miejsce, za Portugalczykami i Włochami. To oznaczało spadek do niższej dywizji, ale możliwe, że po ewentualnej reformie rozgrywek biało-czerwoni pozostaną na najwyższym poziomie. Głosowanie Komitetu Wykonawczego UEFA w tej sprawie ma odbyć się we wrześniu.