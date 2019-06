Mecz o pierwszy w historii medal Ligi Narodów UEFA. Na stadionie w Guimaraes Anglicy grają ze Szwajcarami o trzecie miejsce w rozgrywkach. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z Interią!



W półfinałach obie drużyny przegrały 1-3. Szwajcarzy nie poradzili sobie z Portugalią, której awans do finału hat-trickiem zapewnił Cristiano Ronaldo. Anglicy doprowadzili do dogrywki w starciu z Holandią, ale gry w finale pozbawiły ich fatalne błędy w obronie.



I to właśnie piłkarze z Wysp Brytyjskich lepiej rozpoczęli spotkanie. Już w drugiej minucie o włos od gola był Harry Kane. Napastnik Anglików, który dopiero niedawno wrócił do gry po kontuzji, chciał przelobować bramkarza, trafił jednak w poprzeczkę.



Szwajcarzy, grający ustawieniem z trójką stoperów, szybko opanowali sytuację na boisku. Tyle że w 14. minucie po raz kolejny zaspali w defensywie - tym razem piłka trafiła w polu karnym pod nogi Raheema Sterlinga. Skrzydłowy reprezentacji Anglii strzelił jednak słabo i Yann Sommer zdołał odbić piłkę.



Piłkarze obu drużyn musieli sobie radzić przy mocno świecącym słońcu. Po kilkunastu minutach na murawie wyraźniej zarysowała się przewaga piłkarzy Garetha Southgate'a. Anglicy utrzymywali się przy piłce, Szwajcarzy swoje akcje kończyli szybkimi strzałami z dystansu, które jednak mijały bramkę Jordana Pickforda.



W 36. minucie nieco ospałe tempo meczu mógł napędzić Dele Ali. Trent Alexander-Arnold świetnie dośrodkował z prawej strony w pole karne, a niepilnowany pomocnik doszedł do strzału głową. Piłka, choć nieznacznie, minęła jednak bramkę. Rywale odpowiedzieli kontratakiem, uderzenie Harisa Seferovicia zostało jednak zablokowane.



Ataki Anglików starał się napędzać Sterling, po niewykorzystanej sytuacji z początku spotkania zupełnie niewidoczny był Kane. Innych pomysłów na zaskoczenie Szwajcarów Anglicy długo nie mieli. Niewiele jednak brakowało, by wyręczyli ich rywale. W 55. minucie po dośrodkowaniu Danny'ego Rose'a piłki do własnej bramki o mało nie wbił Nico Elvedi, ale Sommer zdołał sparować ją na słupek.



Minęło zaledwie kilkadziesiąt sekund, a kunszt musiał udowodnić Pickford. Kontratak Szwajcarów technicznym strzałem wykończył Granit Xhaka, ale bramkarz Anglii odbił piłkę na rzut rożny.

Plany trenera Vladimira Petkovicia pomieszała jednak nieco kontuzja Xherdana Shaqiriego - piłkarz Liverpoolu z powodu kontuzji musiał opuścić boisko już w 65. minucie.



Szwajcaria - Anglia 0-0 - trwa II połowa

Szwajcaria: Sommer - Schaer, Akanji, Elvedi - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez - Shaqiri (65. Zuber), Seferović, Fernandes (61. Zakaria)



Anglia: Pickford - Alexander-Arnold, Maguire, Gomez, Rose - Delph, Dier, Alli - Lingard, Kane, Sterling

DG