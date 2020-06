Dyrektor sportowy niemieckiej reprezentacji piłkarskiej Oliver Bierhoff uważa, że tegoroczna edycja Ligi Narodów powinna zostać rozegrana jako turniej w neutralnym miejscu, a nie w formacie mecz - rewanż. "To byłaby dobra alternatywa" - ocenił.

"Wątpię, byśmy jesienią mogli już rozgrywać mecze z udziałem publiczności, dlatego uważam, że rozwiązaniem byłoby zorganizowanie mini turnieju w ramach Ligi Narodów. Oczywiście w neutralnym miejscu. To byłaby alternatywa i możliwość rywalizacji. To też dałoby nam lepszą możliwość kontroli piłkarzy, a także uniknęlibyśmy niepotrzebnych podróży" - powiedział magazynowi "Kicker".

Jak podkreślił - taki turniej - mógłby odbyć się nawet w Niemczech. "Bylibyśmy gotowi coś takiego zorganizować. Wiemy jak to zrobić i udowodniliśmy wielokrotnie, że jako gospodarze się sprawdzamy. Jeśli taki model spodoba się UEFA, to w każdej chwili go poprzemy" - zaznaczył.



Polska w Lidze Narodów ma zmierzyć się z Holandią, Włochami oraz Bośnią i Hercegowiną. Obecna edycja ma się rozpocząć 3 września i potrwać do 6 czerwca 2021.

Zdjęcie Oliver Bierhoff i Joachim Loew / AFP