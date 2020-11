Liga Narodów. Norwegowie nie polecieli na mecz z Rumunią

Z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u obrońcy Omara Elabdellaouiego piłkarska reprezentacja Norwegii nie poleciała do Bukaresztu na mecz z Rumunią w ramach Ligi Narodów. Związek zwrócił się z oficjalnym pismem do władz o pomoc, by umożliwić im rozegranie tego spotkania.

Zgodnie z protokołem medycznym norweskiego rządu cała drużyna powinna teraz na 10 dni udać się na kwarantannę. W związku z tym piłkarska federacja NFF odwołała lot czarterowy do Rumunii i zwróciła się z oficjalnym pismem do ministerstwa zdrowia.

"Możemy stracić szansę awansu na mistrzostwa świata. Jeśli nie wyjdziemy na mecz, Rumunia wygra go walkowerem, a to może przekreślić nasze nadzieje. Wszyscy piłkarze przeszli czterokrotnie testy na obecność koronawirusa i wszystkie te testy dały negatywne wyniki. Lecimy do Rumunii czarterem, potem mamy wynajęty autobus i będziemy spać w odizolowanym hotelu" - napisano.

Z kolei przedstawiciel ministerstwa w rozmowie z dziennikarzem radia NRK zaznaczył, że nawet jeśli testy wykazały negatywny wynik, nie oznacza to, że pozostali piłkarze nie są zakażeni.

Mecz zaplanowany jest na niedzielę na godz. 20.45.

Zdjęcie Piłkarze reprezentacji Norwegii / AFP

mar/ krys/