Niemcy grają z Holandią w meczu grupy 1. Ligi Narodów A. Nasi zachodni sąsiedzi już spadli poziom niżej, natomiast "Pomarańczowi" mają szansę na awans do Final Four pod warunkiem, że w poniedziałek co najmniej zremisują.

Liderem grupy pierwszej są Francuzi, ale mistrzowie świata mają tylko punkt więcej od Holandii, a w bezpośrednich meczach lepsi są podopieczni Ronalda Koemana.

Spotkanie w Gelsenkirchen ma także jednak znaczenie dla reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" walczą o rozstawienie w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji Euro 2020, które odbędzie się 2 grudnia w Dublinie.

Jeśli Niemcy wygrają z Holandią, to Polacy, żeby się w nim znaleźć, będą musieli we wtorek wygrać z Portugalią w Guimaraes.

Drużyna prowadzona przez Loewa od mistrzostw świata w Rosji notuje bardzo słaby okres. Ostatnie miejsce w grupie podczas światowego czempionatu i ostatnie miejsce w grupie Ligi Narodów.

Od początku spotkania z Holandią, to jednak Niemcy byli bardziej aktywni. I zostali za to nagrodzeni już w dziewiątej minucie. Serge Gnabry zgrał piłkę do Tima Wernera, który przyjął ją sobie przed polem karnym, a następnie oddał strzał nie do obrony dla Jaspera Cillessena.



Niemcy - Holandia 1-0 - mecz trwa

Bramki: 1-0 Timo Werner (9.).



