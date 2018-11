Niemcy, choć do 85. minuty prowadzili 2-0, tylko zremisowali z Holandią 2-2 w meczu grupy 1. Ligi Narodów A. Taki wynik dał "Pomarańczowym" awans do turnieju finałowego, w którym zagrają także: Portugalia, Anglia i Szwajcaria. Już wcześniej było wiadomo, że nasi zachodni sąsiedzi spadną do dywizji B.

Liderem grupy pierwszej byli Francuzi, ale mistrzowie świata mieli tylko punkt więcej od Holandii, a w bezpośrednich meczach lepsi byli podopieczni Ronalda Koemana.

Spotkanie w Gelsenkirchen ma także jednak znaczenie dla reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" walczą o rozstawienie w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji Euro 2020, które odbędzie się 2 grudnia w Dublinie.

Remis Niemców z Holandią spowodował, że Polakom wystarczy też remis w Guimaraes, by się w nim znaleźć.



Drużyna prowadzona przez Joachima Loewa od mistrzostw świata w Rosji notuje bardzo słaby okres. Ostatnie miejsce w grupie podczas światowego czempionatu i ostatnie miejsce w grupie Ligi Narodów.

Od początku spotkania z Holandią, to jednak Niemcy byli bardziej aktywni. I zostali za to nagrodzeni już w dziewiątej minucie. Serge Gnabry zgrał piłkę do Tima Wernera, który przyjął ją sobie przed polem karnym, a następnie oddał strzał nie do obrony dla Jaspera Cillessena.

W 19. minucie było już 2-0. Toni Kroos popisał się świetnym podaniem za linię obrony, gdzie piłkę przejął Leroy Sane. Choć próbował mu przeszkodzić Matthijs de Ligt, to skrzydłowy Manchesteru City przymierzył i trafił do siatki.

Zdjęcie Quincy Promes (pierwszy z prawej) dał nadzieję Holandii / AFP

Holendrzy jeszcze przed przerwą stracili też Ryana Babela. Napastnik z powodu kontuzji (prawdopodobnie mięsień dwugłowy) musiał zejść z murawy. Zastąpił go Javairô Dilrosun.

W 62. minucie Niemcy stanęli przed szansą na podwyższenie prowadzenia. Gnabry zagrał prostopadle do Wernera, który ścigał się z Kennym Tete, by w końcu oddać niecelny strzał. To było ostatnie dotknięcie piłki przez napastnika RB Lipsk, którego chwilę później zmienił Marco Reus.

Chwilę później z powodu kontuzji plac opuścił Dilrosun, który przecież tuż przed przerwą wszedł za Babela.

Natomiast w 66. minucie na murawie pojawił się Thomas Mueller, dla którego był to 100. występ w reprezentacji Niemiec.

Holendrzy kontaktowego gola mogli strzelić w 78. minucie. Memphis Depay po indywidualnej akcji, kiedy minął Niklasa Sülego i Matsa Hummelsa, nie zdołał z dość ostrego kąta pokonać Manuela Neuera.

"Pomarańczowi" wrócili do walki o pierwsze miejsce w grupie pięć minut przed końcem meczu. Quincy Promes popisał się precyzyjnym strzałem z linii pola karnego, po wcześniejszym rozegraniu piłki przez podopiecznych Koemana.

I Holendrzy dopięli swego w 90. minucie! Z prawej strony dośrodkował Tonny Vilhena, piłkę podbił głową Joshua Kimmich, a ta spadła pod nogi Virgila van Dijka, który z kilku metrów skierował ją do siatki.

Taki wynik oznacza, że to "Pomarańczowi" wygrywają grupę 1. i zagrają w turnieju finałowym dywizji A. Oprócz podopiecznych Koemana zobaczymy w nim: Portugalię, która będzie gospodarzem, Anglię i Szwajcarię.



Niemcy - Holandia 2-2 (2-0). Raport meczowy

Bramki: 1-0 Timo Werner (9.), Leroy Sane (19.), 2-1 Quincy Promes (85.), 2-2 Virgil van Dijk (90.).



Zdjęcie Timo Werner strzela gola na 1-0 / AFP

Zobacz sytuację w grupie 1. Ligi Narodów A

Paweł Pieprzyca