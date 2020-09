Liga Narodów. Cristiano Ronaldo został upomniany za brak maseczki

W dobie pandemii koronawirusa niezwykle ważne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności. Przekonał się o tym podczas meczu Ligi Narodów Portugalia - Chorwacja (4-1) siedzący beztrosko na trybunach Cristiano Ronaldo, który został upomniany za brak maseczki i szybko ją ubrał, co zauważyli operatorzy kamer. Nagranie stało się hitem w sieci. Kto wie, może pomoże rozpropagować noszenie maseczek wśród fanów piłki nożnej.

Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Narodów nie dali żadnych szans wicemistrzom świata, ogrywając ich na własnym terenie aż 4-1 (więcej na temat tego spotkania przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Tak okazałe zwycięstwo Portugalczyków nie było oczywiste, zwłaszcza, że musieli sobie poradzić bez swojej największej gwiazdy - CR7.

Ronaldo nie znalazł się w kadrze meczowej, ponieważ - jak podały zagraniczne media - został użądlony przez pszczołę .



- W środę jego palec zrobił się mocno czerwony. Musimy czekać, aż wróci do zdrowia - mówił przed spotkanie selekcjoner reprezentacji Portugalii Fernando Santos.

CR7 zasiadł więc na trybunach, gdzie nie dostosował się do wymagań protokołu medycznego - nie zakrył nosa i ust. Do asa Juventusu podeszła więc przedstawicielka obsługi i poprosiła, aby założył maseczkę, a Ronaldo natychmiast zastosował się do jej instrukcji.

