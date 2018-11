Wicemistrzowie świata Chorwaci wygrali w Zagrzebiu z Hiszpanią 3-2 (0-0) w meczu grupy 4 dywizji A Ligi Narodów. Bohaterem gospodarzy został obrońca Tin Jedvaj, który strzelił dwa gole, w tym na wagę zwycięstwa w 93. minucie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chorwaci zmobilizowani przed meczem z Hiszpanią © 2018 Associated Press

Dla Chorwatów czwartkowe spotkanie było bardzo ważne. Tylko zwycięstwo dawało wicemistrzom świata nadzieję na awans do turnieju finałowego. Podopieczni Zlatko Dalicia chcieli się również zrehabilitować za klęskę z Hiszpanami 0-6 we wrześniu.



Już w 6. minucie Chorwaci mogli objąć prowadzenie. Ivan Perisić z lewego skrzydła zbiegł do środka i oddał groźny strzał po ziemi. Hiszpanów przed stratą gola uratował słupek. Kilka minut później zawodnik Interu Mediolan zagrał w kierunku Ante Rebicia, któremu niewiele zabrakło, żeby sięgnąć piłkę. Najlepszą okazję dla gości w pierwszej części miał Isco tuż przed przerwą. Zawodnik Realu uderzył z 20. metrów, ale Lovre Kalinić zdołał sparować futbolówkę na rzut rożny.



Znakomite widowisko kibice w Zagrzebiu oglądali po przerwie. W 54. minucie błąd w rozegraniu popełnili hiszpańscy obrońcy. Podanie Sergiego Roberto "przeciął" Perisić, a futbolówka trafiła do Andreja Kramaricia. Ten z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Davidem de Geą.



Odpowiedź gości była błyskawiczna. Dwie minuty później piłkarze Luisa Enrique przeprowadzili składną akcję. Isco zagrał do Daniego Ceballosa, który z kilku metrów pokonał Kalinicia.



Mecz nabrał rumieńców. Raz po raz gorąco było to po jedną, to pod druga bramką. W 61. minucie na indywidualny rajd zdecydował się Ivan Rakitić. Pomocnik Barcelony minął kilku rywali i huknął z 14. metrów, ale obok bramki. Za moment bliski szczęścia był Iago Aspas. Futbolówka po jego strzale odbiła się od poprzeczki.



W 69. minucie znów radość zapanowała na trybunach stadionu w Zagrzebiu. Luka Modrić dośrodkował z lewego skrzydła na drugi słupek. Zamykający akcję Tin Jedvaj "główką" zmusił do kapitulacji De Geę. Chorwaci poszli za ciosem i w 72. minucie powinno być 3-1. Marcelo Brozović posłał znakomite prostopadłe podanie do Ante Rebicia. Chorwacki napastnik stanął oko w oko z De Geą i przegrał pojedynek.



Zmarnowana sytuacja zemściła się na wicemistrzach świata niespełna kwadrans przed końcem spotkania. W 76. minucie ręką w polu karnym zagrał Szime Vrsaljko. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Sergio Ramos.

Reklama

Chorwaci do ostatniego gwizdka walczyli o zwycięstwo i dopięli swego w doliczonym czasie gry. Bohaterem gospodarzy został Jedvaj, który zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu dobijając strzał Josipa Brekalo.

18 listopada Chorwaci zagrają na wyjeździe z Anglią w meczu kończącym zmagania w grupie 4. Zwycięzca tego spotkania zajmie pierwsze miejsce w grupie.

RK



Chorwacja - Hiszpania 3-2 (0-0)

Bramki: 1-0 Andrej Kramarić (54.), 1-1 Dani Ceballos (56.), 2-1 Tin Jedvaj (69), 2-2 Sergio Ramos (78 - rzut karny), 3-2 Tin Jedvaj (90)

Wyniki, terminarz i tabela grupy 4 dywizji A Ligi Narodów