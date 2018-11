Z powodu kłopotów zdrowotnych portugalski piłkarz Manchesteru City Bernardo Silva nie wystąpi w reprezentacji we wtorkowym meczu z Polską w Lidze Narodów - poinformowała w poniedziałek tamtejsza federacja (FPF) na swojej stronie internetowej.

Jak podała FPF, decyzję o absencji Bernardo Silvy w spotkaniu z biało-czerwonymi podjęto po badaniach lekarskich. Sztab medyczny reprezentacji zdecydował, że 24-letni piłkarz nie wystąpi 20 listopada na boisku w Guimaraes (początek meczu o godz. 20.45 czasu polskiego).

Pierwsza potyczka tych drużyn zakończyła się zwycięstwem Portugalii 3:2, a jedną z bramek 11 października w Chorzowie strzelił Bernardo Silva.

Wcześniej z powodu kontuzji z kadry trenera Fernando Santosa wypadł piłkarz Evertonu Andre Gomes. Z kolei selekcjoner Polaków Jerzy Brzęczek nie będzie mógł skorzystać m.in. z kapitana drużyny narodowej Roberta Lewandowskiego oraz Artura Jędrzejczyka.

W ekipie gospodarzy pod znakiem zapytania stoi występ bramkarza Claudio Ramosa.

Liga Narodów UEFA to zawody mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki. Obowiązuje w niej m.in. system spadków i awansów. Polacy, bez względu na wynik w Guimaraes, spadają do niższej dywizji. Portugalczycy natomiast wystąpią w turnieju Final Four, którego mają być gospodarzami.