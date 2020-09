Zaledwie 17-letni Eduardo Camavinga ma w sobotę zadebiutować w piłkarskiej reprezentacji Francji - zapowiedział selekcjoner Didier Deschamps. "Trójkolorowi" zmierzą się w najbliższych dniach ze Szwecją i Chorwacją w rozgrywkach Ligi Narodów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tylko u nas. Zbigniew Boniek dla Interii: Mamy fajnych, ciekawych młodych piłkarzy. INTERIA.TV

Camavinga zebrał bardzo dobre noty po swoim pierwszym pełnym sezonie w Ligue 1. Młody pomocnik gra na co dzień w Stade Rennes, a powołanie do kadry dostał po tym, jak się okazało, że Paul Pogba jest zakażony koronawirusem i nie przyjedzie na zgrupowanie kadry.

Reklama

W sobotę Francuzi zagrają w Sztokholmie ze Szwecją, a w przyszły wtorek na Stade de France z Chorwacją.



"Oczywiście trzeba Eduardo traktować trochę inaczej, bo do kadry trafił w bardzo młodym wieku, ale jeśli znajdzie się w składzie, będzie musiał radzić sobie dokładnie tak samo jak inni. Oczekiwania względem niego są dokładnie takie same jak w stosunku do pozostałych piłkarzy. Nie będzie miał żadnej taryfy ulgowej. Mimo że jest jeszcze nastolatkiem, widać po nim dużą pewność siebie" - powiedział na konferencji prasowej Deschamps.



Camavinga urodził się w Angoli i w wieku dwóch lat przeprowadził się do Francji. W listopadzie 2019 uzyskał francuskie obywatelstwo.



"Powołanie teraz do kadry może też sugerować, że będę go widział wśród zawodników, których zabiorę na przyszłoroczne mistrzostwa Europy" - przyznał selekcjoner.