Niedzielny mecz D.C. United - FC Toronto w turnieju z udziałem drużyn z ligi MLS został przełożony - podały władze rozgrywek. Przyczyną jest podejrzenie zakażenia koronawirusem u dwóch piłkarzy.

Przeprowadzone w sobotę u zawodników obu zespołów badania dały dwa wyniki pozytywne, które mają być jeszcze potwierdzone kolejnymi testami.

"Zdrowie wszystkich zaangażowanych we wznowienie zmagań za sprawą udziału w turnieju MLS Is Back w Orlando pozostaje najwyższym priorytetem, więc będziemy nadal podejmować odpowiednie decyzje" - zaznaczono w komunikacie władz ligi.

Wcześniej z imprezy z powodu dużej liczby przypadków zakażenia COVID-19 wśród swoich graczy i sztabów szkoleniowych wycofały się dwie drużyny - FC Dallas i Nashville. Jeden z gwiazdorów ligi, Carlos Vela z Los Angeles FC ,zrezygnował z udziału w tych zawodach.

Turniej na Florydzie ma się zakończyć 12 sierpnia.

W składach zespołów MLS są m.in. polscy piłkarze: Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Adam Buksa (New England Revolution), Jarosław Niezgoda (Portland Timbers) i Przemysław Tytoń (FC Cincinnati).

