Amerykańsko-kanadyjska Major League Soccer (MLS) poinformowała o 26 przypadkach zakażenia koronawirusem wśród piłkarzy i członków sztabów. Szeroko zakrojone testy związane są z planowaniem wznowienia rozgrywek 8 lipca.

Koronawirusa wykryto u 20 zawodników i sześciu członków ekip. Personaliów zakażonych osób nie ujawniono.

W składach ekip MLS są m.in. polscy piłkarze: Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Adam Buksa (New England Revolution), Jarosław Niezgoda (Portland Timbers) oraz Przemysław Tytoń (FC Cincinnati).



Wszystkie 26 zespołów weźmie udział w rywalizacji nazwanej "Turniej Powrotny MLS", który potrwa od 8 lipca do 11 sierpnia. Mecze bez udziału publiczności będą się odbywać w ośrodku Disney World w Orlando.



Wyniki poszczególnych meczów zostaną zaliczone do tabel sezonu regularnego MLS, a zwycięzca imprezy w 2021 roku zagra w Lidze Mistrzów CONCACAF.



Tegoroczne rozgrywki przerwano z powodu koronawirusa 12 marca po zaledwie dwóch kolejkach. Na początku maja pozwolono piłkarzom na indywidualne zajęcia na obiektach treningowych klubów, a pod koniec poprzedniego miesiąca - na treningi w małych grupach. 4 czerwca poinformowano, że kluby mogą wrócić do szkolenia całych drużyn, ale pod warunkiem przestrzegania rygorystycznych procedur BHP oraz uzyskania zgody personelu medycznego i lokalnych ekspertów ds. chorób zakaźnych.

