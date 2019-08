Piłkarki nożne Górnika Łęczna zagrają we wtorek z holenderskim Twente Enschede o awans do 1/16 finału Ligi Mistrzyń. - Trzeba wygrać to spotkanie, ale też zależy mi, by dziewczyny czuły radość z gry - powiedział trener Górnika Piotr Mazurkiewicz.

Górnik podczas rozgrywanego w Holandii turnieju zremisował z tureckim Besiktasem Stambuł 1-1, a w sobotę rozgromił mistrza Armenii Alaszkiert Erywań 13-0.

Twente pokonało Aleszkiert 8-0 i zremisowało z Turczynkami 2-2.

- Oba zespoły będą chciały we wtorek wygrać. Oglądaliśmy mecze Twente, to zespół o podobnym poziomie sportowym, jak Górnik. Oczywiście, Holenderki grają u siebie, będą mogły liczyć na wsparcie z trybun. Słyszymy, że kibice licznie się wybierają na stadion - dodał szkoleniowiec.

Wszystkie jego zawodniczki są zdrowe i gotowe do gry. Niedziela była dniem wolnym, piłkarki pojechały na wycieczkę, regenerowały się m.in. na basenie. Na poniedziałek zaplanowany został normalny trening.

- Musimy zagrać tak, jak z Besiktasem - dobrze zorganizowani w obronie, z szybkim wyjściem do kontry. Zresztą rywalki pewnie też mają podobny plan - przyczają się i będą czekały na swoją szansę. W miarę upływu czasu oba zespoły będą musiały podjąć ryzyko - ocenił Mazurkiewicz.

Podkreślił, że zawodniczki zdają sobie sprawę z rangi wtorkowego spotkania.

- Rozmawiamy o tym, nie wywieram na drużynę żadnej presji, wręcz przeciwnie - staram się ją ściągać. Taki jest sport, jeśli ktoś popełnia błąd, to jest ludzkie. Będziemy się cieszyli po wygranej, ale też zależy mi, aby dziewczyny czuły radość gry, żeby uprawianie tej dyscypliny było ich pasją - powiedział Mazurkiewicz.

W tej edycji LM wystartowała rekordowa liczba 62 zespołów z 50 krajów. 22 najlepsze mają zapewniony udział w 1/16 finału. Pozostałe 40 zostało podzielone na 10 grup. Ich zwycięzcy dołączą do rozstawionych ekip.

Zespół z Łęcznej po raz drugi z rzędu występuje w kwalifikacjach LM. Rok wcześniej Górnik w swoim europejskim debiucie zajął trzecie miejsce w turnieju eliminacyjnym w Edynburgu. Polki wygrały tam z gruzińskim zespołem Martwe Kutaisi 12-0, Anderlechtem Bruksela 1-0 i przegrały z Glasgow City 0-2. Do 1/16 finału awansowała wtedy drużyna ze Szkocji.

Obrońcą trofeum jest Olympique Lyon, który w rozegranym w Budapeszcie finale pokonał hiszpańską Barcelonę 4-1.

Tabela po dwóch dniach turnieju:

M Pkt Bramki

1. Górnik 2 4 14-1

2. Twente 2 4 10-2

3. Besiktas 2 2 3-3

4. Alaszkiert 2 0 0-21

Autor: Piotr Girczys