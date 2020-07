Liga Mistrzów w Azji - wznowienie sezonu 14 września

Na wrzesień i październik zaplanowano wznowienie sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów w Azji, z podziałem na Wschód i Zachód. Po rundzie grupowej, rywalizacja w fazie pucharowej odbywać się będzie bez rewanżów. Termin finału - 5 grudnia.

Zdjęcie Piłkarze Al-Hilal / Etsuo Hara / Contributor /Getty Images

Rozgrywki zawieszono w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Zgodnie z zapowiedziami Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, przerwa potrwa aż pół roku. W dniu 14 września wrócą do gry piłkarze na Zachodzie, a 16 października - na Wschodzie. Mają rywalizować na neutralnym terenie, w scentralizowanych obiektach.

Nie ogłoszono jeszcze tych lokalizacji.

Rywalizacja odbywa się w ośmiu grupach liczących po cztery zespoły, po dwa najlepsze awansują do 1/8 finału.



Organizatorzy wyrazili nadzieję na bardzo sprawne dokończenie pierwszej części zmagań, tzn. cztery grupy zagrają od 14 do 24 września, a cztery następne od 16 października do 1 listopada.



Później o kolejnych awansach decydować będzie jedno spotkanie. Finał odbędzie się 5 grudnia.



W poprzedniej edycji azjatyckiej LM triumfowała drużyna Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej.