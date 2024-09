Liga Konferencji na nowo: Jagiellonia i Legia, finał w Polsce. Gra o giga kasę

Rozgrywki Ligi Konferencji UEFA odbędą się po raz czwarty w historii, a kampania 2024/25 potrwa od 2 października 2024 do 28 maja 2025 . Rywalizacja trzeciego szczebla europejskich zmagań (po Lidze Mistrzów i Lidze Europy) została zainaugurowana w sezonie 2021/22. W premierowej edycji triumfowała włoska AS Roma, następnie angielski West Ham United, a w ubiegłej kampanii najlepszy okazał się Olympiakos Pireus , który po dogrywce pokonał w Atenach Fiorentinę 1:0.

W sezonie 2021/22 w fazie grupowej w Lidze Konferencji nie brały udział polskie kluby. W kampanii 2022/23 do grupowych rozgrywek zakwalifikował się Lech Poznań, który zajął drugie miejsce (w stawce czterech ekip) i awansował do fazy pucharowej, w której po pokonaniu dwóch rywali został zatrzymany dopiero w ćwierćfinałowym dwumeczu, ulegając Fiorentinie. W poprzednim sezonie w zmaganiach grupowych Ligi Konferencji zagrała Legia Warszawa, która z drugiego miejsca awansowała do kolejnego etapu, by ostatecznie odpaść po dwumeczu z Molde w 1/16 finału.

Liga Konferencji UEFA 2024/25. Jakie zasady? Kiedy mecze? Kto zagra? (zespoły - lista, terminarz)

W lidze Konferencji Europy 2024/25 zagra 36 drużyn. Wystąpią dwa kluby z PKO Ekstraklasy - Jagiellonia Białystok (zaczęła w eliminacjach Ligi Mistrzów, następnie grała w kwalifikacjach Ligi Europy, a ostatecznie trafiła do Ligi Konferencji po porażce w dwumeczu z Ajaxem Amsterdam w decydującej rundzie o grze w Lidze Europy) i Legia Warszawa (w eliminacjach do LK pokonała trzech rywali).

CYPR (3): APOEL Nikozja, Omonia Nikozja, Pafos FC BELGIA (2): KAA Gent, Cercle Brugge POLSKA (2): Legia Warszawa, Jagiellonia AUSTRIA (2): LASK Linz, Rapid Wiedeń SŁOWENIA (2): Olimpija Lublana, NK Celje SZWAJCARIA (2): Lugano, St. Gallen ANGLIA (1): Chelsea DANIA (1): FC Kopenhaga WŁOCHY (1): Fiorentina HISZPANIA (1): Real Betis TURCJA (1): Basaksehir NORWEGIA (1): Molde NIEMCY (1): Heidenheim SZWECJA (1): Djurgården FINLANDIA (1): HJK Helsinki PORTUGALIA (1): Vitoria Guimaraes KAZACHSTAN (1): Astana IRLANDIA (1): Shamrock Rovers WALIA (1): The New Saints SZKOCJA (1): Hearts CZECHY (1): Mlada Boleslav MOŁDAWIA (1): Petrocub Hincesti GRECJA (1): Panathinaikos SERBIA (1): TSC BOŚNIA I HERCEGOWINA (1): Borac Banja Luka IRLANDIA PŁN. (1): Larne FC BIAŁORUŚ (1): Dinamo Mińsk ISLANDIA (1): Vikingur Reykjavik ARMENIA (1): FC Noah

Co dostaje zwycięzca Ligi Konferencji UEFA 2024/25? Jakie pieniądze, nagrody, bonusy dla uczestników?

Za awans do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA 2024/25 każdy klub otrzyma po 200 tysięcy euro (ok. ponad 850 tys. złotych). Wszystkie 36 zespołów na występy w fazie ligowej otrzymają po 3,17 mln euro (ponad 13,5 mln złotych). Za dostanie się do 1/8 finału zespoły dostaną 800 tysięcy euro, za kwalifikację do 1/4 finału 1,3 mln euro, za występ w półfinale 2,5 mln euro, z kolei awans do finału to zastrzyk w postaci 4 mln euro, a triumfator otrzyma dodatkowe 3 mln euro.