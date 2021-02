Liga holenderska. W obawie przed śnieżycami niedziela bez meczów

W obawie przed zapowiadanym załamaniem pogody, m.in. obfitymi opadami śniegu, wszystkie zaplanowane na niedzielę mecze piłkarskiej ekstraklasy Holandii zostały przełożone - zdecydowały władze ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Trening Olympique Marsylia bez Arkadiusza Milika. Kontuzja Polaka (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Na niedzielę były zaplanowane cztery spotkania, m.in. prowadzącego w tabeli Ajaksu Amsterdam z FC Utrecht.



Od niedzieli zostaje wprowadzony w Holandii najwyższy, czerwony stan alertu pogodowego. W związku z orkanem Darcy spodziewane są duże opady śniegu, ujemne temperatury oraz silny wiatr. Ostatnia burza śnieżna miała miejsce w tym kraju w 2010 roku.



Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) ostrzega przed poważnymi utrudnieniami w ruchu. Według KNMI na południu kraju spadnie ok. 10 cm śniegu, na wschodzie lokalnie do 15 cm. Najmniejsze opady spodziewane są na północy kraju i w południowej Limburgii - do 5 cm, tam jednak będzie najsilniejszy wiatr.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

pp/ apa/ cegl/