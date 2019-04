Kjell Scherpen, który od lipca tego roku będzie piłkarzem Ajaxu Amsterdam, trafił do oślej ławki w żartobliwym filmie opublikowanym przez klub. 19-letni bramkarz w przeszłości wspierał jednego z największych rywali tego zespołu - Feyenoord Rotterdam.

W czwartek ogłoszono, że Scherpen przejdzie do Ajaxu z drużyny FC Emmen. Spotkało się to z niezadowoleniem wielu fanów klubu z Amsterdamu, którzy znaleźli w mediach społecznościowych wpisy piłkarza z przeszłości. Nie ukrywał on, że Feyenoord jest jego ulubionym klubem, a Ajax ciągle ma "farta".

Aby złagodzić atmosferę, w internecie pojawiło się nagranie, na którym Scherpen, niczym nieposłuszny uczeń w szkole, siedzi w ławce przed robiącymi groźne miny szefem Ajaxu Edwinem van der Sarem oraz dyrektorem futbolu Markiem Overmarsem i zapisuje na kartkach setki razy zdanie: "Ajax jest najpiękniejszym klubem w Holandii".



Wicemistrz kraju ma wyjątkowo udany sezon i może liczyć na większą przychylność swoich kibiców. Ajax dotarł do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Tottenhamem Hotspur, a ponadto prowadzi w tabeli ekstraklasy po 32 z 34 kolejek. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, pobił też rekord liczby bramek zdobytych w jednym sezonie. Obecnie ma ich 160, a poprzedni najlepszy wynik ta ekipa ustanowiła w sezonie 2009/10 - 155 goli.