W 9. kolejce greckiej ekstraklasy PAOK Saloniki pokonał na własnym stadionie PAS Giannina FC 2-1. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Karol Świderski.

To goście strzelili gola jako pierwsi. Dokonał tego w 31. minucie Rodrigo Erramuspe.



W 52. minucie Karol Świderski doprowadził jednak do wyrównania, a o zwycięstwie PAOK-u przesądził Omar El Kaddouri, trafiając do siatki w doliczonym czasie gry.

Warto odnotować, że od 57. minuty przyjezdni musieli grać w osłabieniu. Po obejrzeniu drugiej żółtej kartki z boiska wyleciał strzelec honorowej bramki - Erramuspe.

PAOK zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc jeden punkt do liderującego Olympiakosu Pireus. Ekipa Świderskiego rozegrała jednak jedno spotkanie więcej. Giannina FC okupuje natomiast ósmą lokatę.



Polski snajper - podobnie jak Youssef El-Arabi i Jeronimo Barrales - ma w tym sezonie na koncie pięć ligowych trafień. Wymienione trio przewodzi w klasyfikacji strzelców.



TB



