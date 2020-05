Zaległym meczem FK Teplice ze Slovanem Liberec (2-0) wznowiono w sobotę w Czechach rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy po przerwie spowodowanej koronawirusem. Na wtorek i środę zaplanowano całą 25. kolejkę.

23. kolejka Czechy - Liga Czeska

2020-05-23 18:00 | Stadion: Na Stínadlech | Arbiter: E. Marek FK Teplice Slovan Liberec 2 0 DO PRZERWY 1-0 T. Kučera 37' J. Řezníček 53'

Drużyny weszły na stadion w Teplicach oddzielnie, a graczom nie wolno było podawać rąk ani świętować goli we wspólnym gronie. Były też inne środki ostrożności, np. przed meczem dokonywano pomiaru temperatury uczestników zawodów.

Zgodnie z uzyskaną zgodą łącznie na stadionie mogło przebywać 150 osób, ale organizatorzy odtwarzali odgłosy prawdziwej publiczności z głośników, aby stworzyć wrażenie prawdziwej atmosfery.

W sobotę w Czechach odbyło się tylko jedno spotkanie, natomiast na wtorek i środę zaplanowano całą 25. kolejkę sezonu zasadniczego. Prowadząca w tabeli 16-drużynowej ekstraklasy Slavia Praga, która o osiem punktów wyprzedza Viktorię Pilzno, zagra 26 maja na wyjeździe z FK Mlada Boleslav.

Niedawno poinformowano, że Slavia może już wrócić do treningów. Wcześniej w tym klubie potwierdzono jeden przypadek koronawirusa (nie ujawniono nazwiska), ale wyniki pozostałych badanych okazały się negatywne. W poniedziałek w klubie nastąpi kolejna seria testów i jeżeli nie wykażą innej zainfekowanej osoby, zespół będzie gotowy, by we wtorek wznowić rywalizację na boisku.

Ostatni przed przerwą mecz czeskiej ekstraklasy rozegrano 9 marca.