Każda drużyna piłkarska występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej w Brazylii będzie mogła w sezonie 2021 tylko raz zmienić trenera - poinformował tamtejszy związek. Dodatkowo jeden szkoleniowiec może w jednym roku pracować tylko w dwóch klubach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska 3-3. Bramki. Wideo INTERIA.TV

Najbliższy sezon rusza 29 maja i ma się zakończyć 5 grudnia.

Reklama

Jeśli klub zdecyduje się po raz drugi na zmianę trenera, wówczas pierwszym szkoleniowcem drużyny może być tylko osoba zatrudniona w klubie od co najmniej pół roku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której trener sam złoży rezygnację.



"To bardzo duży postęp brazylijskiego futbolu. To decyzja bardzo dobra zarówno dla klubów, jak i szkoleniowców" - skomentował prezes związku Rogerio Caboclo.