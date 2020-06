Były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Belgii Michel Preud'homme nie jest już szkoleniowcem Standardu Liege. "W wieku 61 lat musiałem szczerze spytać samego siebie, czy mam jeszcze siłę stawiać czoła presji? Nie, nie widzę się już w roli trenera" - wyjaśnił.

Preud'homme pozostanie w klubie jako wicedyrektor i będzie się udzielał w akademii.

"Ten okres izolacji był idealną okazją, żeby zastanowić się nad tymi kwestiami. W przyszłości nie zamierzam już być trenerem" - powiedział Belg podczas wystąpienia wideo na oficjalnej stronie Standardu.

Właśnie w tym klubie Preud'homme rozpoczynał karierę. Później był podstawowym zawodnikiem reprezentacji narodowej - wziął udział w 58 meczach m.in. w mistrzostwach świata w 1990 i 1994 roku. Został wybrany najlepszym bramkarzem tego drugiego turnieju.

Bronił także barw Benfiki Lizbona, w której był później dyrektorem technicznym. To on zaproponował zatrudnienie Jose Mourinho na stanowisku trenera. Był to pierwszy klub, w którym słynny Portugalczyk sprawował tę funkcję samodzielnie.