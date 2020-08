Drugoligowy klub piłkarski Floridsdorfer AC przeprosił za porażkę 0-9, jaką poniósł w piątkowym meczu na wyjeździe z SV Ried, która zapewniła rywalom powrót do austriackiej ekstraklasy. Zaprzeczył jednak, że było to celowe działanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna prezenterka skradła serce zawodnika UFC. Wideo INTERIA.TV

"Wczorajsza porażka z SV Ried wciąż wywołuje u nas ból głowy i konsternację. Jesteśmy świadomi, że rozczarowaliśmy wiele osób. W imieniu całego klubu sportowego Floridsdorfer przepraszamy za pożałowania godny i nieprofesjonalny wynik naszej drużyny" - napisano w oświadczeniu klubu, który spadł do trzeciej ligi.

Reklama

Zwycięstwo zapewniło SV Ried pierwsze miejsce i awans do ekstraklasy dzięki lepszej różnicy bramek (+34) od Austrii Klagenfurt (+29), która w ostatniej kolejce również wygrała wysoko 6-1 z drużyną Wacker Innsbruck.

Wątpliwości co do postawy piłkarzy Floridsdorfer wyraził trener Klagenfurtu Robert Micheu. Zwrócił uwagę na fakt, że klub pozwolił pięciu zawodnikom wyjechać na wakacje i dodał: "My strzeliliśmy gola, a zaraz potem Ried. To bardzo ciekawe".

Mistrzem Austrii już 28 czerwca został Red Bull Salzburg.