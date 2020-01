Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że to jeden z najbardziej "barwnych ptaków" wśród piłkarzy w ostatnich latach. Pablo Daniel Osvaldo, bo o nim mowa, w 2016 roku porzucił piłkę dla muzyki, lecz teraz wraca do gry! Właśnie podpisał kontrakt z argentyńskim CA Banfield.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo planuje życie po piłce. Zostanie aktorem? Wideo INTERIA.TV

Osvaldo urodził się w Argentynie, lecz posiada także włoski paszport. Wykorzystał ten fakt, wybierając grę dla reprezentacji Italii. Jego licznik zatrzymał się na 14 występach, okraszonych czterema bramkami.

Reklama

Z Półwyspem Apenińskim związana była także jego kariera klubowa. Wychował się w argentyńskiej ekipie CA Huracan, a później bronił barw: Atalanty Bergamo, US Lecce, Fiorentiny, Romy, Juventusu i Interu. W międzyczasie był także wypożyczony do hiszpańskiego Espanyolu.

Miał również okazję poznać od środka Premier League, grając dla Southampton, a także ligę portugalską jako zawodnik FC Porto. Karierę kończył w Argentynie, po kilku miesiącach spędzonych w Boca Juniors. Gdy zawiesił buty na kołku, miał zaledwie 30 lat.

Futbol zaczął go męczyć, przytłaczać. Był to świat, w którym nie chciał już żyć. Wolał zająć się tym, co dawało mu większą swobodę - muzyką. Zaczął więc występować w Barcelonie - nie na Camp Nou, a w okolicznych barach.

- Piłka sprawiała mi radość, ale całe środowisko skupione wokół futbolu już nie. Zawsze myślałem o grze w zespole rockowym. Może mam do tego talent? W końcu chodzi o to, by go odkryć. Kiedy rozpoczynałem przygodę z futbolem, nie wyobrażałem sobie, że zrobię taką karierę. Podczas gry pisałem teksty, to najbardziej mi się podobało. Potem zacząłem grać na gitarze, by móc skomponować do nich muzykę - mówił w 2018 roku w wywiadzie dla dziennika "Marca".

Swoją muzykalność i wyczucie rytmu Osvaldo zaprezentował szerokiej publiczności także we włoskiej edycji "Tańca z gwiazdami", w której dotarł aż do finału.

Teraz postanowił wrócić na murawę i podpisać kontrakt z CA Banfield, o czym poinformował argentyński klub w mediach społecznościowych.

- Daniel Osvaldo dołącza na jeden rok. Rozpocznie przedsezonowe przygotowania z resztą drużyny - czytamy na Twitterze.

Obecnie Banfield zajmuje 16. miejsce w argentyńskiej ekstraklasie. W tabeli panuje jednak duży ścisk, wobec czego nowa drużyna 33-latka traci do lidera zaledwie 10 "oczek". Czy były gracz Interu pozwoli jej walczyć o miejsce w ścisłej czołówce?

TB

Liga argentyńska - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy