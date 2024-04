Lider znokautowany. Peleton depcze po piętach

Co bardziej zapalczywi kibice Lechii Gdańsk już na sobotni wieczór umawiali się fetowanie powrotu do Ekstraklasy. Po pierwsze było to jeszcze matematycznie niemożliwe (chociaż każda okazja jest dobra, by się spotkać przy dobrej literaturze), a po drugie plany pokrzyżowali piłkarze Biało-Zielonych, którzy zagrali szokująco zwłaszcza w obronie i zasłużenie ulegli niewalczącej już o nic Stali Rzeszów 2-4 - ten wynik i tak jest lepszy od gry. Lechiści w poprzednich meczach nie grali może jak z nut, ale konsekwentnie wygrywali - ostatnio mieli serię trzech zwycięstw, dzięki której wjechali na autostradę do Ekstraklasy. Gdański klub ma szeroko znane problemy finansowe, jednak na podróż do Rzeszowa udało się wynająć samolot, zapewne sfinansowanym ze sprzedaży biletów na derby Trójmiasta, które obejrzy komplet widzów 35.891 widzów.

