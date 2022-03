Lider Rosjan wywołał burzę! "Dziękuję za powołanie. Mam rodzinę na Ukrainie"

Michał Białoński Piłka nożna

​- Rozmawiałem w niedzielę z Artiomem Dziubą, którego chciałem powołać na marcowe zgrupowanie. Artiom przeprosił mnie i poprosił, by tym razem go nie powoływać z uwagi na niełatwą sytuację na Ukrainie, gdzie ma wielu krewnych - te słowa selekcjonera Rosji Walerego Karpina wywołały burzę w Rosji. Cenzura jedynej słusznej linii narodowej zmusiły piłkarza do wycofania tych słów! Reżim Putina zapomniał, że czasy stalinowskie minęły

Zdjęcie Artiom Dziuba musi się gęsto tłumaczyć z tego, że poprosił, aby go nie powoływać do reprezentacji Rosji z uwagi na wojnę na Ukrainie, gdzie żyje wielu jego krewnych / Getty Images