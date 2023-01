Spośród wielkiego tercetu PSG obecny dziś jest tylko Mbappe. Messi nadal przebywa w Argentynie po wygraniu mundialu, z kolei Neymar jest zawieszony za czerwoną kartkę. To może być małe ułatwienie dla gospodarzy.

Kapitalny początek Lens! Przemysław Frankowski otworzył wynik w 5. minucie, dając prowadzenie swojej drużynie. Polak wykończył górne podanie od Fofany, którego nie zdołał przeciąć Donnarumma. Włoski bramkarz trącił piłkę, ale na tyle niefortunnie, że ta trafiła wprost pod nogi naszego reprezentanta. Krótko po tym PSG doprowadziło do remisu. Mukiele wygarnał piłkę tuż sprzed linii końcowej i dograł ją do Hugi Eikitike. Ten ruszył mocno w jej kierunku i wepchnął z bliskiej odległości do siatki. Gospodarze protestowali, próbując przekonać sędziego, że rywal faulował golkipera. VAR sprawdził jednak tę sytuację i uznał bramkę za legalną.