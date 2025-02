Licytacje PZPN-u dla WOŚP zakończone. Nie do wiary, ile dorzucono do puszki

Jak co roku w styczniu odbył się kolejny już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Tym razem fundacja zbierała pieniądze na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej , a do akcji przyłączyło się wielu celebrytów, w tym także polscy sportowcy i działacze sportowi. Furorę zrobiła m.in. aukcja Roberta Lewandowskiego , który zaproponował dwa bilety na dowolny mecz FC Barcelona w rozgrywkach ligowych w tym sezonie oraz możliwość obejrzenia na żywo treningu piłkarzy "Blaugrany". Zwycięzca tej licytacji przekazał fundacji aż 272 tys. złotych . Aukcja "Lewego" przebiła nawet ofertę Rafaela Nadala , który przekazał na WOŚP swoją rakietę i piłkę z podpisami . Sprzęt należący do legendy tenisa wylicytowano ostatecznie za nieco ponad 200 tys. złotych.

PZPN rozbilł bank na WOŚP. Tyle związek dorzucił do puszki

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się licytacja dotycząca kolacji z piłkarską reprezentacją Polski mężczyzn podczas pierwszego dnia zgrupowania i spersonalizowanej koszulki drużyny narodowej. Ofertę tę wylicytowano za 30 250 złotych. Najwięcej piłkarzom i działaczom udało się uzbierać dzięki licytacji, w której wygrać można była dwa zaproszenia VIP do loży prezesa PZPN na mecz "Biało-Czerwonych" w kwalifikacjach do mundialu 2026 i zwiedzania stadionu w dniu meczowym. Ostateczna kwota tej licytacji to 35 250 złotych. Polski Związek Piłki Nożnej dzięki licytacjom dorzucił więc do puszki łącznie 89 tys. złotych.