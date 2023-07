Lewandowski znów dostanie od Barcelony "prezent"? Wzięli na cel jego kolegę

Piłkarz ten trafił do ekipy Juergena Kloppa jako gwiazda w 2020 roku z Bayernu Monachium . Jednak nie do końca udało mu się zrobić na Wyspach Brytyjskich aż taką furorę, jak się początkowo spodziewano.

FC Barcelona zgłosi się po Thiago Alcantarę?

Dziennikarz Dean Jones, cytowany przez "Diario Sport", zapewnia, że choć Liverpool nie zamierza teraz na siłę wypychać Thiago z klubu, to jeżeli sam zawodnik będzie chciał odejść, angielski klub jest gotów wysłuchać potencjalnych ofert.

Dla Thiago byłby powrót do Barcelony, bo to właśnie w katalońskim klubie wychowywał się piłkarsko.

Warto przypomnieć, że Thiago Alcantara to były kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu. Gdyby więc trafił do "Dumy Katalonii", to oznaczałoby, że Blaugrana sprawiłaby "Lewemu" kolejny transferowy "prezent", po tym, jak ściągnęła wcześniej Ilkaya Gundogana.