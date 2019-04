Robert Lewandowski znów wyprzedza Krzysztofa Piątka, a Legia Warszawa jest na czele wśród polskich klubów piłkarskich - wynika z marcowej analizy rankingu medialności PRESS-SERVICE Monitoring Mediów dotyczącego polskiego futbolu.

W marcowym rankingu medialności nie doszło do drastycznych zmian. Wśród klubów Lotto Ekstraklasy nadal prym wiodła Legia Warszawa, a na pierwszych sześciu miejscach zestawienia znalazły się te same drużyny co w lutym. W rankingu polskich piłkarzy będących zawodnikami klubów pięciu najsilniejszych europejskich lig, Robert Lewandowski wrócił na szczyt po zdetronizowaniu Krzysztofa Piątka.

W przypadku Legii, jak i drugiej w zestawieniu krakowskiej Wisły, najwięcej doniesień wygenerował właśnie mecz pomiędzy tymi drużynami rozgrywany 31 marca na wypełnionym po brzegi stadionie "Białej Gwiazdy". Jeśli chodzi o zespół z Warszawy media mocno zainteresowane były także trenerem Legii, Ricardo Sa Pinto, który właśnie po dotkliwej porażce swojego zespołu w stolicy Małopolski został zwolniony z pełnionej przez siebie funkcji. Dodatkowe materiały dla Legii wygenerował udział w 1/4 finału Totolotek Pucharu Polski, w której to nie wystąpił żaden inny zespół z medialnego "top 5" Lotto Ekstraklasy. Krakowianom po raz kolejny pozostał tytuł najbardziej popularnego klubu w social media, w którym to zestawieniu pokonali "wojskowych" o blisko pięć tysięcy wpisów.

W przypadku trzeciego Lecha Poznań mechanizm wyglądał dość podobnie - poza kolejnymi ligowymi meczami, w których postawa "Kolejorza" najczęściej oceniana była jako rozczarowująca, dużą liczbę materiałów wygenerowały dywagacje na temat przyszłości trenera poznaniaków, Adama Nawałki, który ostatecznie został zwolniony 31 marca.

W Fortunie 1. lidze marzec stał pod znakiem Rakowa Częstochowa. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna zdobył 13 punktów w pięciu ligowych meczach, ale najwięcej medialnego zainteresowania spowodowało wyeliminowanie Legii Warszawa w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski. Drugie miejsce dość niespodziewanie zajęła Odra Opole, co było m.in. efektem udziału tego klubu w rozgrywkach 1/4 finału krajowego pucharu. Na kolejnych pozycjach znalazły się już zespoły znane z czołówki rankingu medialności Fortuna I ligi - Stal Mielec, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Sandecja Nowy Sącz.

W zestawieniu polskich piłkarzy będących zawodnikami klubów jednej z pięciu najsilniejszych europejskich lig, Robert Lewandowski powrócił na czoło zestawienia. Piłkarz Bayernu Monachium ma za sobą bardzo udany miesiąc z siedmioma golami i asystą w siedmiu spotkaniach. Krzysztof Piątek będący na czele rankingu przez ostatnie dwa miesiące zestawienia znalazł się za plecami RL9, wyprzedzając go jednak w liczbie publikacji w mediach internetowych oraz w liczbie ekspozycji na okładkach gazet. Na kolejnych miejscach obyło się bez rewolucji, choć na uwagę zasługuje awans Arkadiusza Recy do "top 10" zestawienia. To zasługa powołania do reprezentacji Polski i powszechnie uznawanego za udany występu w meczu z Łotwą.