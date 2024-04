FC Barcelona w aktualnej sytuacji skończyłaby obecny sezon bez żadnego trofeum. "Duma Katalonii" najpierw przegrała El Clasico w ramach Superpucharu Hiszpanii podczas styczniowego wyjazdu do Arabii Saudyjskiej . Następnie "Blaugrana" przegrała w Pucharze Króla z Athleticiem Bilbao. W tamtym momencie Barcelona pozostała w grze o dwa tytuły. Mowa rzecz jasna o Lidze Mistrzów i hiszpańskiej La Liga . W lutym forma drużyny zaczęła rosnąć, a wraz z tym oczekiwania wobec zespołu.

Lewandowski od pierwszych minut. Czas na El Clasico!

Hiszpanie nie mają złudzeń i Polak zagra w tym spotkaniu od pierwszych minut. Wątpliwością po stronie Barcelony pozostaje to, kto zagra w środku pola obok Frenkiego de Jonga i Ilkaya Gundogana. Możliwości są dwie. Opcją bardziej defensywną jest Andreas Christensen, a bardziej ofensywną Pedri. Z kolei po stronie Realu Madryt niewiadomą jest dostępność Ferlanda Mendy'ego i to ona wszystko zdeterminuje. Do jedenastki na pewno wróci Aurelien Tchouameni, który nie zagrał w Manchesterze z powodu zawieszenia. Hiszpanie zastanawiają się także, czy El Clasico będzie tym meczem, w którym swoją szansę mógłby dostać Eder Militao.