Lewandowski zabrał głos po meczu i już mówi o kolejnych wyzwaniach. "To jeden z celów, to jasne"

FC Barcelona znów pewnie wygrywa, tym razem 4:1 z Gironą. Kolejne trafienia w tym sezonie dołożył Robert Lewandowski, dla którego w samej LaLidze były to gole numer 24 i 25. Nie ma on jednak zamiaru się zatrzymywać. Napastnik zabrał głos tuż po meczu i od razu mówi o kolejnych wyzwaniach. - Osiągnięcie 100 bramek z Barceloną to jeden z celów, to jasne - wypalił.