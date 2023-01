FC Barcelona ma pracowity początek roku. Podopieczni Xaviego Hernandeza walczą na czterech frontach. Oprócz Primera Division, to także Liga Europy (w lutym), Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Te ostatnie rozgrywki rozpoczynają się w środę, a Katalończycy pierwszy mecz zagrają dzień później.

Superpuchar Hiszpanii znów odbędzie się w Arabii Saudyjskiej

W 2020 roku władze Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej postanowiły zmienić zasady Superpucharu. Do tej pory spotykali się mistrz i zdobywca Pucharu Króla (bądź finalista, jeśli któryś z zespołów wywalczył podwójną koronę). Zgodnie z nowymi regułami w miniturnieju Superpucharu udział biorą cztery drużyny - mistrz, wicemistrz, a także obaj finaliści Pucharu Króla. Co więcej, impreza odbywa się nie w Hiszpanii, lecz na Bliskim Wschodzie. Tym razem w saudyjskim mieście Dżudda.

Takie rozwiązanie ma, w założeniu organizatorów, zwiększyć atrakcyjność rozgrywek i promować hiszpański futbol na świecie. W półfinałach zmierzą się ze sobą Real Madryt z Valencią i FC Barcelona z Realem Betis . Jeśli "Los Blancos" i Katalończycy wygrają swoje mecze, w finale dojdzie do El Clasico. Barcelona miałaby wówczas szansę na zrewanżowanie się za ostatnią porażkę 1:3.

Robert Lewandowski będzie mógł zagrać w Superpucharze Hiszpanii

Co najważniejsze dla polskich kibiców - w meczu lub meczach Superpucharu wystąpić będzie mógł Robert Lewandowski. Zawieszenie napastnika obowiązuje bowiem wyłącznie w lidze. Superpuchar to inne rozgrywki, w związku z czym kara nie będzie brana pod uwagę. W środowe przedpołudnie FC Barcelona oficjalnie to potwierdziła, publikując kadrę, którą trener Xavi Hernandez zabiera ze sobą na Bliski Wschód.