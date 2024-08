Niemiecki szkoleniowiec oraz kibice liczyli jednak na to, że poza wykupieniem hiszpańskiego mistrza Europy, drużyna zostanie wzmocniona przez przynajmniej dwóch dodatkowych klasowych piłkarzy. Ci mieliby w składzie pokrywać pozycję defensywnego pomocnika oraz lewego skrzydłowego. Na "szóstkę" kandydatów było kilku, do ataku tylko jeden. Mowa o Nico Williamsie , który jednak według wszelkich aktualnych doniesień zdecydował się zostać w Athleticu Bilbao.

Lewandowski z dubletem. Barcelona ograła Valencię

W takim stanie kadrowym Hansi Flick podchodził do swojego oficjalnego debiutu w roli trenera wicemistrzów Hiszpanii . Jakby tego było mało, przed samym otwarciem sezonu "Duma Katalonii" została bardzo mocno sprowadzona na ziemię przez porażkę 0:3 z AS Monaco w ramach walki o Trofeum Gampera przed własnymi kibicami. W tym starciu mocno ucierpiał Ilkay Gundogan , który nie znalazł się w kadrze na pierwszy mecz La Liga przeciwko Valencii na Estadio Mestalla. Spodziewano się więc, że środek pola złożony będzie z samych nastolatków.

Tak też się faktycznie stało. W centrum drużyny znaleźli się Marc Casado i Marc Bernal, obaj zawodnicy ze szkółki. Przed nimi Flick postawił na Raphinhę , a więc zobaczyliśmy niesamowicie ofensywne ustawienie. Na którego czele niemiecki szkoleniowiec postawił oczywiście na Roberta Lewandowskiego . To zestawienie personalne nie przekładało się jednak na tworzone okazje, chyba, że przez rywala. Zdecydowanie groźniejszą i bardziej konkretną drużyną byli gospodarze.

Długo trzeba było czekać na to, aż w końcu przewaga optyczna "Nietoperzy" przełoży się na gola. To stało się w 44 minucie. Doskonałe dośrodkowanie w pole karne Barcelony posłał Diego Lopez, a bez problemu głową sytuację wykorzystał Hugo Durro. Chwilę później doskonałą okazję zmarnowali gospodarze, ale wydawało się, że na przerwę zejdą z prowadzeniem 1:0. Nic bardziej mylnego. W odpowiednim momencie w polu karnym doskonale odnalazł się Robert Lewandowski, który dosłownie z dwóch metrów wpakował piłkę do pustej siatki i mógł się cieszyć z pierwszego gola w sezonie.