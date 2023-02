Lewandowski traci prestiżowy tytuł! To się nie mogło inaczej skończyć

Robert Lewandowski nie otrzyma trzeci raz z rzędu tytułu Piłkarza Roku w plebiscycie FIFA The Best. Jak informuje dziennikarz Francesc Aguilar, tym razem wyróżnienie przypadnie w udziale kapitanowi mistrzów świata, Lionelowi Messiemu. Na ostatniej prostej zdystansuje on dwóch pozostałych finalistów - Karima Benzemę i Kyliana Mbappe. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 27 lutego podczas uroczystej gali w Paryżu.