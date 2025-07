Lewandowski traci kolegę. Przenosiny stały się faktem, jest komunikat

O odejściu Ansu Fatiego mówiło się już od co najmniej kilku tygodni . Młody piłkarz nie otrzymywał zbyt wielu szans od Hansiego Flicka, dlatego też zmiana ekipy może mieć pozytywny wpływ na jego dalszą karierę. Po zawodniku nieco więcej spodziewali się także kibice. Nie bez powodu napastnik otrzymał w pewnym momencie prestiżowy numer dziesięć. 22-latek nie podołał presji. I niebawem czeka go przeprowadzka. Nie do innej hiszpańskiej drużyny, a do innego kraju.

1 lipca potwierdziły się plotki kolportowane przez wielu żurnalistów z półwyspu Iberyjskiego i nie tylko. Były zespołowy kolega Roberta Lewandowskiego zasili szeregi AS Monaco. Ekipa z Księstwa szykuje solidne wzmocnienia i jednym nowych nabytków będzie właśnie 22-latek . Został on już przedstawiony na stronie klubowej oraz w mediach społecznościowych.

Hiszpan do Księstwa przeniesie się na zasadzie wypożyczenia. Jeżeli sprawdzi się w nowych barwach, to działacze AS Monaco będą mogli go wykupić. Według Fabrizio Romano klauzula wynosi 11 milionów euro. "Kolejny duży transfer po Ericu Dierze i Paulu Pogbie, uzupełniony przez Thiago Scuro i Carlosa Avinę. Ansu wybiera koszulkę numer 31" - dodał włoski dziennikarz we wpisie zamieszczonym na portalu X.