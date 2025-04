Lewandowski to nie koniec. Polak w finale Ligi Mistrzów. Najlepszy sezon w historii

To ostatecznie przełożyło się na spadek Biało-Czerwonych z dywizji A Ligi Narodów oraz ekspresowe odpadnięcie ze wspomnianego powyżej turnieju. Co więcej, same odczucia na temat stylu gry, który oferuje aktualnie drużyna dowodzona przez Michała Probierza nie są pozytywne i to bardzo łagodne określenie, patrząc na opinie kibiców. Można powiedzieć, że powróciliśmy do czasów, gdy kadra niezbyt daje powody do tego, żeby faktycznie ją lubić.